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На Украине призвали закрыть границу с Белоруссией

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Лидер украинской националистической партии «Свобода», экс-депутат Верховной Рады Олег Тягнибок предложил закрыть границу с Белоруссией, утверждая, что мигранты могут стать «орудием оккупации» России. Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

«Действовать нужно сразу и всесторонне. Закрыть границу. Усилить военную оборону. Ввести режим ЧП на прилегающих территориях. Требуйте реальной защиты и помощи от международных партнеров. Нельзя терять время, иначе завтра может быть поздно», — написал политик.

По его словам, 12 пропускных пунктов на украинско-белорусской границе «могут стать точками вторжения» мигрантов как инструмент «гибридной войны» России.

Подобную позицию высказал и бывший глава МИД Украины Павел Климкин. Он заявил, что Польша, Литва и Латвия смогут защититься от мигрантов, и тогда Россия перенаправит их на Украину.

Днем 8 ноября в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Сами мигранты сообщили, что оформили визы в белорусском посольстве в Анкаре, а теперь ждут, что власти Германии пришлют за ними транспорт и перевезут на территорию ФРГ. Один из беженцев рассказал, что виза для каждого из трех членов семьи обошлась ему в $2600.

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