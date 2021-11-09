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Лукашенко заявил, что в ЕС действует мафиозная группа по транзиту мигрантов

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Nikolay Petrov/BelTA/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Евросоюзе действует мафиозная структура по организации транзита мигрантов. Об этом он рассказал в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко, сообщает БелТА.

«Их подвезли туда. Этот транзит обеспечивают люди: там в самолет посадят, самолет сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои — поляки, немцы, украинцы. И все за деньги», — сказал он.

По его словам, услуги транзитеров оплачиваются.

«Те, кто в Польше (их же они уже поймали и даже вынуждены были объявить, кто они). Там не было белорусов, и всего два россиянина. А десятки транзитеров, которые людей подкидывают, — это немцы и прежде всего поляки, еще и украинцы, литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает транзит», — рассказал Лукашенко.

Днем 8 ноября в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

В свою очередь в МИД Польши сообщили, что власти Белоруссии пытаются довести ситуацию на белорусско-польской границе до смертельных случаев.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Европейского союза начался летом этого года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

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