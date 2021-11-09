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На Украине призвали ограничивать в работе депутатов, использующих русский язык

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Emilio Morenatti/AP

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь призвал ограничивать участие в пленарных заседаниях парламента депутатам, выступающих на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уполномоченный по защите украинского языка отметил, что не могут занимающиеся созданием законов люди нарушать закон.

По словам Креминя, с начала 2021 года на несоблюдение норм закона о государственном языке поступило около 3 тыс. обращений, в том числе относительно чиновников, при этом еще не было выписано ни одного штрафа. Также он заявил, что в основе этого закона лежит «ласковая украинизация».

«Задача украинского государства, равно как и моя, – создавать лучшие условия, чтобы человек мог общаться свободно. А те, кто общается свободно, имели возможность получать услуги, будь то образовательные, информационные, медицинские, государственные. И именно принцип «ласковой украинизации» лежит в основе закона о языке», — сказал он.

Ранее Креминь заявил, что на Украине почти не осталось русского языка, но люди продолжают использовать суржик – так называемый «украинский русский».

С 2019 года на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

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