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Зеленский не захотел писать диктант национального единства

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался писать так называемый радиодиктант национального единства, который должен пройти в стране 9 ноября. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление Офиса главы государства.

«У президента утром другие мероприятия», — сказали в президентской администрации, не уточнив, о каких именно мероприятиях идет речь.

Национальный радиодиктант, автором которого в этом году стал украинский писатель Юрий Андрухович, стартует в 10.30 по киевскому времени на сайте «UA: Украинское радио».

Пользователи социальных сетей после отказа Зеленского принять участие в диктанте выразили мнение, что глава государства попросту не знает украинского языка.

Ранее сообщалось, что Зеленский раскритиковал действия СССР при освобождении Киева от нацистов в 1943 году.

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