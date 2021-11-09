Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Ведомости»: Роскомнадзор обсуждает запрет сексуальных девиаций... 02:13
Экс-игрок «Спартака»: ощущение, что игроки не знают, что делать на поле 02:11
Врачи рассказали, какие новые технологии облегчили им работу 02:00
Правнук Сталина стал бездомным из-за конфликта в семье 01:59
Дарья Мороз вернулась в труппу МХТ после смены худрука 01:54
Загитова — о доверии к людям: мне это дается тяжело 01:50
Названы три фактора, прогнозирующих исход для больных COVID-19 на ИВЛ 01:46
В Греции вакцинированные «Спутником» россияне могут предъявлять бумажный... 01:37
США и Румыния договорились вместе противостоять «агрессии России» 01:32
Экс-врач сборной России критично высказался о запрете Карпина на употребление... 01:31

В Пентагоне заявили, что власти КНДР не идут на диалог по ядерному оружию

close
100%
KCNA/Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Власти КНДР не проявляют интереса к диалогу с США по урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом он сообщил на брифинге для журналистов, который доступен в YouTube.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена ясно дала понять, что хочет вести диалог с Северной Кореей для поиска дипломатического пути по денуклеаризации Северной Кореи и Корейского полуострова. «Мы ясно дали это понять. На сегодняшний день Пхеньян не проявляет интереса к продвижению в этом направлении, и это вызывает сожаление», — отметил Кирби.

Он напомнил о влиянии Пекина на Пхеньян и заявил, что это влияние нужно использовать в конструктивном ключе, чтобы усилить санкции, которые уже действуют в рамках Совета Безопасности ООН. Представитель пентагона добавил, что Китай не использовал имеющееся у него влияние, чтобы попытаться направить Пхеньян более устойчивый путь к дипломатии и денуклеаризации полуострова.

Ранее Россия и Китай призвали Совет Безопасности ООН к ослаблению санкций в отношении КНДР, возобновив попытку 2019 года снять запрет на экспорт Северной Кореей морепродуктов и текстиля.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть