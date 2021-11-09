США и Румыния договорились вместе противостоять «агрессии России»

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Румынии Богдан на встрече в Вашингтоне договорились о сотрудничестве в черноморском регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента.

«Госсекретарь дал высокую оценку Румынии как стойкому союзнику по НАТО, они договорились сотрудничать в вопросах безопасности в Черном море, а также в свете российской агрессии против Украины и других стран на восточном фланге НАТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили стратегическое партнерство США и Румынии в деле укрепления связей в обороне, энергетике, а также подтвердили желание двух стран повышать энергетическую безопасность Европы.

Ранее министр иностранных дел Украины рассказал о мощных союзниках Киева, которые на этой неделе пошлют «четкий сигнал» России.

До этого депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что попытка развязать войну на юго-востоке Украины не останется без внимания России, которая может пойти на ответные меры. По словам Волошина, это может «вызвать уничтожающий удар по Украине».