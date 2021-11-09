Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Ведомости»: Роскомнадзор обсуждает запрет сексуальных девиаций... 02:13
Экс-игрок «Спартака»: ощущение, что игроки не знают, что делать на поле 02:11
Врачи рассказали, какие новые технологии облегчили им работу 02:00
Правнук Сталина стал бездомным из-за конфликта в семье 01:59
В Пентагоне заявили, что власти КНДР не идут на диалог по ядерному оружию 01:57
Дарья Мороз вернулась в труппу МХТ после смены худрука 01:54
Загитова — о доверии к людям: мне это дается тяжело 01:50
Названы три фактора, прогнозирующих исход для больных COVID-19 на ИВЛ 01:46
В Греции вакцинированные «Спутником» россияне могут предъявлять бумажный... 01:37
Экс-врач сборной России критично высказался о запрете Карпина на употребление... 01:31

США и Румыния договорились вместе противостоять «агрессии России»

close
100%
Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Румынии Богдан на встрече в Вашингтоне договорились о сотрудничестве в черноморском регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента.

«Госсекретарь дал высокую оценку Румынии как стойкому союзнику по НАТО, они договорились сотрудничать в вопросах безопасности в Черном море, а также в свете российской агрессии против Украины и других стран на восточном фланге НАТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили стратегическое партнерство США и Румынии в деле укрепления связей в обороне, энергетике, а также подтвердили желание двух стран повышать энергетическую безопасность Европы.

Ранее министр иностранных дел Украины рассказал о мощных союзниках Киева, которые на этой неделе пошлют «четкий сигнал» России.

До этого депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что попытка развязать войну на юго-востоке Украины не останется без внимания России, которая может пойти на ответные меры. По словам Волошина, это может «вызвать уничтожающий удар по Украине».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть