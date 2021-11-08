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В Белом доме прокомментировали возможность встречи Путина и Байдена до конца года

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Peter Klaunzer/Swiss Federal Office of Foreign Affairs via AP

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что пока не знает, встретятся ли президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден до конца года лично или в режиме онлайн. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

«Я не могу анонсировать какую-либо встречу», — сказала она.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что в скором времени президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден проведут новую встречу.

По его словам, контакты между главами двух государств — сложнейший вопрос с точки зрения подготовки. По словам Рябкова, пока у российской стороны нет даже и «близко понимания того, когда, в каком формате такой контакт мог бы состояться».

До этого советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего по России, управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм рассказал, что вторая встреча президентов России и США может состояться в не столь отдаленном будущем.

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