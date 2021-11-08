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Штурмующие границу мигранты забросали польских солдат камнями и бутылками

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Mateusz Wodzinski/AP

Группа нелегальных мигрантов забросала польских солдат камнями, бутылками и палками во время штурма польско-белорусской границы. Такое видео опубликовало в Twitter министерство обороны Польши.

Судя по кадрам, агрессию по отношению к пограничникам проявили по меньшей мере десять мужчин. Конфликт происходил за забором с колючей проволокой. На видео слышны крики и звуки разбивающихся бутылок. Также был запечатлен момент, как люди замахиваются для броска в сторону оператора.

«С такими ситуациями солдаты и офицеры пограничной службы встречаются ежедневно. Группа мигрантов, молодых мужчин, в присутствии как минимум одного белоруса сегодня напала на наши посты», — написало польское ведомство в посте.

Ранее Польша обвинила Минск в вооруженной провокации из-за незаконного пересечения белорусско-польской границы группой неизвестных с оружием.

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