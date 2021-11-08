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У главы Минприроды диагностировали коронавирус

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Глава Минприроды Александр Козлов заразился коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства Марину Евсееву.

«У Александра Александровича положительный тест на COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — рассказала она.

Козлов проходит лечение дома и продолжает работу в дистанционном формате. В запланированных очных мероприятиях министра будут принимать участие его заместители.

Так, в климатическом саммите в Глазго примет участие замглавы Минприроды Сергей Аноприенко.

Конференция ООН по борьбе с изменением климата СОР26 проходит с 31 октября по 12 ноября в столице Шотландии. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не поедет на конференцию. Российская делегация состоит из 19 человек во главе с зампредом правительства РФ Алексеем Оверчуком.

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