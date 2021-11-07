Военная доктрина России и Белоруссии не предполагает развязывания войны

Первый заместитель начальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Король заявил, что военная доктрина Москвы и Минска не предполагает нападения на другие страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала СТВ.

По его словам, Россия и Белоруссия «готовы защищать свою страну, свой народ», но никогда не станут инициаторами военных конфликтов.

Ранее Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии подписали интеграционный декрет Союзного государства.

Все эти программы были согласованы в начале сентября. Среди них — создание объединенных отраслевых рынков, рост объема транспортных услуг, реализация согласованной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики, а также повышение уровня социальных гарантий для граждан двух стран.

До этого сообщалось, что на заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября Путин и Лукашенко утвердят союзные программы, новую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики. Также на заседании они должны рассмотреть итоги торгово-экономического сотрудничества двух стран за прошлый год и первые шесть месяцев текущего года, а также ход выполнения ранее утвержденных и принятых решений.