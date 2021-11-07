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Зеленский уволил отвечавшего за черный список россиян чиновника

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Evan Vucci/AP

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куксу, отвечавшего за перечень представляющих угрозу национальной безопасности лиц. Соответствующий указ размещен на сайте украинского лидера.

«Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины»,— говорится в документе.

Кукса занимал пост главы Департамента защиты государственности СБУ с января 2021 года и, как отмечают источники, отвечал за формирование списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Так, в этот перечень по ошибке внесли украинского актера Валентина Томусяка.

Кроме того, в списке лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, оказались 10 умерших российских деятелей культуры. В документе значатся актриса Элина Быстрицкая, оперная певица Ирина Богачева, кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский, певец Иосиф Кобзон, актеры Валентин Гафт, Станислав Говорухин, Борис Клюев, Василий Лановой, Владимир Меньшов и Олег Табаков.

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