Премьер Ирака рассказал о самочувствии после покушения

Иракский премьер-министр Мустафа аль-Казыми, на которого в ночь с 6 на 7 ноября совершили покушение, сообщил в Twitter о своем самочувствии.

«Я в порядке, слава Богу, я среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака», — написал политик.

Он отметил, что несмотря на «предательскую ракету», он полон решимости добиться соблюдения прав и законов Ирака ради безопасности его жителей.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что аль-Казыми и его нескольких охранников госпитализировали.

По данным телеканала, авиаудар нанес беспилотник. Изначально целью летательного аппарата была машина премьера, однако его перехватили сотрудники спецслужб.

Кроме того, журналисты рассказали, что в так называемой Зеленой зоне, где находятся посольство США и дипломатические представительства других стран, произошла «интенсивная перестрелка».