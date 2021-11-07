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Власти Японии выступили против формального объявления о завершении Корейской войны

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Reuters

Правительство Японии выступает против формального объявления о завершении Корейской войны, так как это может помешать возвращению похищенных КНДР японских подданных и наращиванию ядерного потенциала Северной Кореи, сообщает агентство «Киодо».

Такехиро Фунакоши, глава бюро по делам Азии и Океании при министерстве иностранных дел Японии, заявил, что предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о формальном завершении Корейской войны является преждевременным.

При этом, в Северной Корее настаивают на отказе Соединенных Штатов от враждебной политики против КНДР — только при этом условии будет возможно подписание официального мирного договора.

Ранее КНДР призвала Южную Корею нормализовать отношения.

До глава КНДР Ким Чен Ын подверг США и Южную Корею критике за дестабилизацию обстановки вокруг укрепления военного потенциала Северной Кореи. Он подчеркивал при этом, что врагом КНДР является «сама война», а не определенная страна или силы, но это не означает отказа от «права на самооборону».

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