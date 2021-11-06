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У Союзного государства появится единая символика

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил о работе над созданием единой символики России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. <...> Мы видим объединяющий символ, который необходим», — сказал он.

По мнению Мезенуева, появление такой символики возможно через некоторое время. Вероятно, многие совместные документы будут иметь союзный символ либо герб, добавил госсекретарь.

Ранее сообщалось, что президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ по интеграции России и Белоруссии. Глава белорусского государства также выступил с предложением создать единый союзный медиахолдинг, пожаловался на российские Telegram-каналы и то, что его пока не пригласили в Крым. Российский президент рассказал о включении белорусского космонавта в экипаж МКС и прогрессе в создании единых рынков нефти и газа.

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