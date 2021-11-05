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В Белом доме рассказали о контактах заразившегося COVID-19 сотрудника c Байденом

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Ron Edmonds/AP

В администрации Джо Байдена подтвердили, что один из его помощников заболел коронавирусной инфекцией, и оценили, мог ли он заразить президента США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Один из членов сопровождавшей в поездке президента команды во вторник сдал положительный тест на COVID-19. У этого лица не было тесных контактов с президентом», — сказала на брифинге представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что зараженный коронавирусом работник остался в Шотландии, карантин он проведет там.

Байден летал в крупнейший шотландский город Глазго для участия в 6-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Ранее сообщалось, что Байден сдал тест на SARS-CoV-2, который оказался отрицательным.

До этого стало известно, что COVID-19 заболела пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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