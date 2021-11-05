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В СБУ Украины сообщили о разоблачении полковника ВСУ с российским гражданством

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РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что разоблачила полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ), «незаконно собирающего тайные военные документы», заявление опубликовано на сайте ведомства.

По его сведениям, у военнослужащего изъяли жесткие диски и устройства с «информацией военного характера», в том числе с ограниченным доступом, а также блокноты с «записями секретных сведений». Силовики добавили, что у задержанного были тесные контакты с российскими военными и жителями Крыма и Донбасса.

В отношении военнослужащего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 422 УК Украины «Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов или материалов, содержащих такие сведения», в пределах которого, по информации СБУ, было установлено наличие у военнослужащего контактов с действующими военнослужащими ВС Российской Федерации и жителями Крыма.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения, отметили в ведомстве.

Ранее СБУ вызвала министра обороны России Сергея Шойгу, чтобы «вручить письменное подозрение» и «провести процессуальные действия».

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