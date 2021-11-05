Госдеп не смог найти бутылку виски, подаренную Помпео японским правительством

По итогам проведенного расследования, Государственный департамент Соединенных Штатов не смог обнаружить бутылку японского 30-летнего виски, которое японское правительство подарило бывшему госсекретарю Майку Помпео, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального инспектора госдепа.

Кроме того, расследование не смогло установить, куда со склада подарков Госдепартамента пропали золотая монету и еще несколько сувениров, которые были предназначены в качестве подарков к саммиту лидеров стран Группы семи (G7) в 2020 году.

Ранее бывший госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео рассказал о пропаже подаренной ему властями Японии бутылки виски.

Госдеп США вел поиск бутылки виски стоимостью $5,8 тыс., которую власти Японии в 2019 году подарили Помпео. О том, что бутылка была получена от японских властей, говорится в ежегодном отчете Федерального реестра США за 2019 год. Согласно законам Соединенных Штатов, Помпео не мог ее принять, так как американским чиновникам запрещено получать подарки, стоимость которых превышает порог в $390.