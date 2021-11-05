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Минюст США подал в суд на Техас

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Amr Alfiky/Reuters

Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в суд на руководство штата Техас из-за изменений в местном избирательном законодательстве, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Минюста США.

«Наша демократия зависит от права избирателей голосовать и добиваться подсчета голосов. Министерство юстиции продолжит использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для защиты этого фундаментального столпа нашего общества», — заявил глава ведомства и генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

Минюст США обвиняет Техас в ограничении избирательного права и нарушении федерального закона. Кроме того, Минюст обратил внимание на Закон о гражданских правах 1964 года, который, по мнению ведомства, Минюст также нарушил.

В Техасе приняли новый закон об избирательном праве, который существенно ужесточает существующие нормы — так, например, отправленные по почте избирательные бюллетени с ошибками в оформлении или упущениями будут автоматически признаны недействительными.

До этого, схожий иск Минюст США направил против штата Джорджия.

Ранее Минюст США подал в суд против техасского закона об абортах.

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