Госдеп назвал конструктивным диалог по стратегический стабильности между США и Россией

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США довольна тем, как проходит диалог с Россией по стратегической стабильности сообщает ТАСС.

«Мы проводим с Россией диалог по стратегической стабильности. Он конструктивен и полезен», — сказал он на брифинге с журналистами.

Прайс также выразил надежду, что США сможет в дальнейшем запустить аналогичный процесс с КНР.

Ранее заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен назвал Россию и Китай главными конкурентами Вашингтона в военной сфере. По его мнению, российская армия все еще остается главной угрозой США, так как она располагает около 1550 развернутыми ядерными боезарядами. Он отметил, что Китай является «надвигающейся угрозой» из-за быстрых темпов развития в военной сфере. Генерал предположил, что через пять лет армия КНР превзойдет Россию и США в военном потенциале, если ничего не предпринимать.

Хайтен призвал к переговорам с представителями Китая и России по стратегической стабильности в военной сфере. Он напомнил, что Москва и Вашингтон уже обсуждают этот вопрос, а необходимый диалог с Китаем отсутствует.