Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Один врач в бригаде — убийца»: эксперт прокомментировал увольнение... 13:36
Умер связист КГБ СССР Евсей Доброневский 13:31
Глава Федерации гандбола России заявил, что хотел купить «Спартак»... 13:22
Представители минтранса Белоруссии прибудут в Иркутск для расследования... 13:14
В Петербурге отпустили блогеров, надевших варежки на бронзовых коней 13:08
Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчину 12:59
Кавазашвили: мечтаю, чтобы шейхи купили «Спартак» 12:57
Ветеран Второй мировой войны завещал свое тело науке, но его вскрыли на шоу... 12:45
Минобороны заявило, что контролирует действия корабля ВМС США в Черном море 12:45
В МИД РФ подчеркнули готовность сотрудничать с США по информбезопасности 12:44

Экс-глава НАТО рассказал, что Путин интересовался приглашением России в альянс

close
100%
Arben Celi/Reuters

Британский политик и глава НАТО в 1999-2004 годах Джордж Робертсон рассказал, что президент России Владимир Путин был заинтересован в том, чтобы Россия стала частью «процветающего Запада» и вступила в НАТО. Об этом он рассказал в выпуске подкаста One Decision под названием «9/11, Большая Игра и Путин».

В ходе беседы Робертсон вспомнил первую встречу с российским президентом, на которой последний спросил о том, когда НАТО пригласит Россию в свои ряды. Глава альянса ответил, что схема вступления работает несколько иначе.

»[Робертсон ответил] Ну, мы не приглашаем присоединиться к НАТО, люди подают заявку на вступление в НАТО». И он [Путин] сказал: «Вообще-то мы не стоим в одном ряду с множеством других стран, которые не имеют такого же значения», — пересказал политик свой диалог с президентом.

Впоследствии, отметил Робертсон, Путин поменял мнение о необходимости России вступать в НАТО. Произошло это после «оранжевой революции» на Украине. Политик объяснил, что в глазах президента РФ это событие стало демонстрацией политического и финансового вмешательства НАТО.

Также, по мнению Робертсон, на взгляды Путина повлияло расширение альянса на восток и присоединение ряда территориально близких к России стран в 2004 и 2009 годах. Так, сначала в НАТО были приняты Латвия, Эстония, Литва, Болгария, Румыния, Словакия и Словения. Затем, в состав альянса вошли Албания и Хорватия.

Отдельно политик подчеркнул статусы Грузии и Украины. В 2008 году им дали обещание о принятии в НАТО, но прошло более 10 лет, а эти страны по-прежнему остаются «за бортом» организации.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия в настоящее время не угрожает странам Балтии. Но ситуация может кардинально поменяться.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть