Путин заявил, что отношения России и Южной Кореи развиваются в дружественном ключе

Президент России Владимир Путин во время открытия Третьего российско-корейского межрегионального форума заявил, что отношения России и Южной Кореи развиваются в конструктивном и дружественном ключе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Большая заслуга в поддержании такой позитивной динамики сотрудничества принадлежит регионам наших стран», — приводятся слова российского лидера.

По словам президента, между двумя государствами реализуются крупные двусторонние проекты в сферах газодобычи, энергетики, морских перевозок, автомобиле- и судостроения, рыбного и сельского хозяйства, здравоохранения и инновационных технологий.

Глава государства также напомнил, что в этом году РФ и Республика Корея отметили 30-летие дипломатических отношений между двумя странами.

4 ноября стартует деловая программа Третьего Российско-Корейского форума межрегионального сотрудничества, в которой будут участвовать представители 18 регионов Дальнего Востока и Арктики, руководители институтов развития, бизнесмены.