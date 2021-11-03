В Пентагоне заявили, что не видят агрессивных действий РФ у границы с Украиной

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил, что правительство Соединенных Штатов не наблюдает никакой особо агрессивной военной деятельности России близ границы с Украиной. Об этом он рассказал на Аспенском форуме по безопасности, трансляция которого ведется на YouTube.

«Что мы наблюдаем, <…> так это значительное количество военных перемещений с российской стороны на границе с Украиной. По существу, ничего откровенно агрессивного. Мы наблюдали это раньше. Каждый год они проводят учения, которые называются «Запад», — рассказал Милли.

Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы было показано, что российские войска разместились «на границе с Украиной» — в Смоленской области.

В сообщении издания утверждается, что подразделения, среди которых также «элитная 1-я гвардейская танковая армия», в конце сентября были отправлены в район Ельни из других районов России, где они дислоцируются.

Вслед за этим бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Украина устроит России «кровавую баню» в случае начала войны.