Рейтинг одобрения Зеленского упал до 28%

Почти 57% украинцев не одобряют деятельность президента страны Владимира Зеленского, свидетельствуют данные последнего опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Согласно исследованию, положительно оценивают работу главы государства только 28,2% респондентов, что на 1,1% ниже июльских показателей.

Более того, по опросу КМИС, только 35,4% жителей Украины считают, что Зеленский полностью или частично оправдал их надежды, не согласны с этим 47,7% украинцев. При этом более 70% респондентов уверены, что страна движется в неправильном направлении, и только 15% удовлетворены текущим курсом государства.

Вместе с ухудшением показателей Зеленского, проблемы наблюдаются и у его партии «Слуга народа». Так, ее поддерживают 11,2% опрошенных, что на 1,4% ниже показателей за июль. Главным конкурентом «Слуги народа» в данном случае выступает «Оппозиционная платформа — За жизнь» — партия набирает 10,4% поддержки.

Ранее сообщалось, что рейтинг партии Зеленского упал до 15%.