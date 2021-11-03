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В ДНР предупредили о подготовке Киева к горячей фазе войны

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Дэн Леви/РИА «Новости»

Украина готовится к обострению конфликта в Донбассе, заявил председатель комитета Народного Совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

«Продолжаются назначения одиозных личностей на руководящие посты. К примеру, назначение Дмитрия Яроша на пост советника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Ярош показал себя и во время «майдана», и во время войны, «Правый сектор» (организация запрещена в РФ) — преступная организация, которая по большей части виновна в том, что замазаны были кровью украинцы. Они спровоцировали бойню», — цитирует слова депутата «Донецкое агентство новостей».

Как отметил Бердичевский, Киев также собирается назначить министром обороны Алексея Резникова, который призывал к ликвидации жителей Донбасса и называл жителей неподконтрольных Киеву территорий биомусором.

«Он откровенный русофоб и говорил, что Донбасс — это биомусор и нужно уничтожить этих людей, а также назначение Яроша свидетельствует о том, что Украина готовится к горячей фазе войны», — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что в Донбассе обнаружены несколько массовых захоронений мирных жителей.

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