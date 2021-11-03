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В Чехии сформировали новое правительство без президента

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Ondrej Deml/CTK Photo/Global Look Press

Пять чешских партий достигли соглашения о формировании коалиционного правительства и утвердили ключевые вопросы повестки дня, передает The Guardian. В новый кабмин страны войдут Гражданская демократическая партия (ГДП), христианские демократы, партия «Традиция. Ответственность. Процветание — 09», Чешская пиратская партия и центристское движение «Старосты и независимые».

По информации издания, переговоры сторон длились более 12 часов, но в итоге консенсус все же был достигнут. В совокупности пятипартийная коалиция получила 108 из 200 мест в чешском парламенте, тем самым отправив бывшую правящую партию ANO 2011 во главе с премьером Андреем Бабишем в оппозицию.

При этом формирование нового правительства проходит на фоне госпитализации президента Чехии Милоша Земана, что фактически делает невозможным завершение этого процесса. В настоящее время глава государства находится в реанимации и не принимает посетителей — пока нет четкой информации о его состоянии.

Ранее сообщалось, что новая правящая коалиция Чехии пересмотрит отношения с Россией.

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