Претендент на пост президента Ливии заявил о желании сотрудничать с Россией

Претендент на пост президента Ливии Фатхи Башага в беседе с РИА «Новости» сообщил о том, что в случае своей победы на выборах рассчитывает установить с Россией конструктивное сотрудничество.

По его словам, Россия сыграла позитивную роль во время четырехсторонней встречи в Москве в январе прошлого года, а также в ходе Берлинской конференции.

«Мы призываем ее [РФ] продолжать этот подход и работать с международным сообществом в поддержку проведения президентских и парламентских выборов. <...> В будущем мы рассчитываем конструктивно сотрудничать с ней в ряде областей», — сказал Башага, который ранее занимал должность главы МВД в правительстве национального согласия Ливии.

В Москве 15 апреля прошли переговоры премьер-министра России Михаила Мишустина с главой Правительства национального единства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой. Мишустин выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности ливийского государства, а также призвал стремиться к полному окончанию военных действий.