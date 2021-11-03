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Претендент на пост президента Ливии заявил о желании сотрудничать с Россией

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Alexandre Meneghini/AP

Претендент на пост президента Ливии Фатхи Башага в беседе с РИА «Новости» сообщил о том, что в случае своей победы на выборах рассчитывает установить с Россией конструктивное сотрудничество.

По его словам, Россия сыграла позитивную роль во время четырехсторонней встречи в Москве в январе прошлого года, а также в ходе Берлинской конференции.

«Мы призываем ее [РФ] продолжать этот подход и работать с международным сообществом в поддержку проведения президентских и парламентских выборов. <...> В будущем мы рассчитываем конструктивно сотрудничать с ней в ряде областей», — сказал Башага, который ранее занимал должность главы МВД в правительстве национального согласия Ливии.

В Москве 15 апреля прошли переговоры премьер-министра России Михаила Мишустина с главой Правительства национального единства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой. Мишустин выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности ливийского государства, а также призвал стремиться к полному окончанию военных действий.

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