В Москве считают, что США не смогут создать на 100% эффективную систему ПРО

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков убежден, что США не смогут создать такую систему противоракетной обороны (ПРО), которая бы защитила их на 100%. Слова дипломата приводит ТАСС.

«Мы исходим из того, что администрация [президента США Джо] Байдена сможет в будущем серьезно заняться озабоченностями, которые мы связываем с этим вопросом... Я не думаю, что США смогут создать с помощью этой дорогой системы [ПРО] в различных смыслах этого слова на 100% непроницаемый щит для себя», — заявил Рябков.

По его словам, Вашингтон сможет обезопасить себя лишь от ограниченного ракетных атак с «очень конкретных направлений».

Рябков заявил, что США стараются расширять свои возможности в этом вопросе, в связи с чем видятся «все более и более опасные ситуации, в которых эти возможности начнут подрывать и обесценивать критические элементы российского стратегического сдерживания».

Российский дипломат считает, что необходимо сфокусироваться на рамках, которые обеспечат службу ракетной системы США верным целям, чтобы она не подрывала основы стратегической стабильности.

Ранее израильский политолог Яков Кедми назвал российское оружие, способное преодолеть противоракетную оборону Соединенных Штатов.