В Вашингтоне рассказали, зачем глава ЦРУ прибыл в Москву

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс прибыл в российскую столицу с двухдневным визитом по поручению американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское посольство в Москве.

«Директор ЦРУ Уильям Бернс по поручению президента возглавляет делегацию высокопоставленных чиновников США в ходе визита в Москву 2 и 3 ноября. Они встретятся с представителями российского руководства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений», — заявили в дипмиссии.

С кем именно встретится Бернс, в посольстве не уточнили.

Ранее в Москве состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с Бернсом. Это первая встреча Патрушева с Бернсом во главе ЦРУ. Данный визит Бернса в Москву ранее не анонсировался.

Бернс служил послом США в России — в 2005–2008 годах. В марте этого года он занял пост директора ЦРУ.