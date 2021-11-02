Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Овечкин признан первой звездой октября в НХЛ 20:16
В Минздраве оценили решение выдавать QR-коды неофициально переболевшим 20:15
Климкин призвал Зеленского отказаться от встречи с Путиным 20:15
Пятеро украинских министров написали заявление об увольнении 20:14
Собчак оправдалась за свой поцелуй с Ивлеевой 20:08
Червиченко назвал бредом информацию о покупке «Спартака» шейхами 20:07
Bloomberg: Россия не хочет спасать Европу газом от энергокризиса 20:06
Подруга обвинившей Yung Trappa в изнасиловании студентки поддержала рэпера 19:58
Pizza Hut извинились перед клиентом за «сексуальный кетчуп» 19:58
Сборная России по пляжному футболу обыграла Японию в матче Межконтинентального... 19:52

В Вашингтоне рассказали, зачем глава ЦРУ прибыл в Москву

close
100%
Larry Downing/Reuters

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс прибыл в российскую столицу с двухдневным визитом по поручению американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское посольство в Москве.

«Директор ЦРУ Уильям Бернс по поручению президента возглавляет делегацию высокопоставленных чиновников США в ходе визита в Москву 2 и 3 ноября. Они встретятся с представителями российского руководства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений», — заявили в дипмиссии.

С кем именно встретится Бернс, в посольстве не уточнили.

Ранее в Москве состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с Бернсом. Это первая встреча Патрушева с Бернсом во главе ЦРУ. Данный визит Бернса в Москву ранее не анонсировался.

Бернс служил послом США в России — в 2005–2008 годах. В марте этого года он занял пост директора ЦРУ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть