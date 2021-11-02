В КНДР стали продвигать «кимченынизм» и убирать портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отдал чиновникам поручение продвигать в стране новую идеологию — кимченынизм, сообщает Daily Mail.

По данным издания, на прошлой неделе сотрудники южнокорейской разведки выяснили, что термин «кимченынизм» уже активно используется в правительственных кругах КНДР, а в государственных СМИ Ким Чен Ына стали называть «великим лидером», хотя ранее так называли только деда нынешнего северокорейского главы Ким Ир Сена.

Ким Чен Ын, согласно информации издания, также потребовал убрать портреты своего деда и отца Ким Чен Ира со всех государственных зданий в Пхеньяне.

Эксперты объясняют это недовольством нынешнего главы КНДР рядом аспектов системы, созданной его дедом и отцом. В частности речь идет о положении, согласно которому легитимность его правления увязывается с проявлением уважения к своим предшественникам. То есть, как пишет Daily Mail, Ким Чен Ын пытается выйти из тени своих предков и желает стать самодержцем.

Ранее стало известно о похудении Ким Чен Ына.