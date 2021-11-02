Зеленский не вышел на трибуну климатического саммита в Глазго

Украинский президент Владимир Зеленский не пришел на свое выступление на международной конференции COP26 в Глазго, посвященной глобальным изменениям климата. Видео инцидента опубликовано РИА «Новости».

Украинского лидера пригласил выступить специальный представитель президента США по вопросам климата и экс-госсекретарь Джон Керри, но Зеленского в зале не оказалось.

«Позвольте мне сначала представить… Президента Зеленского я также не вижу», — сказал Керри, оглядываясь по сторонам.

Сессия, которую пропустил Зеленский, была посвящена сокращению выбросов метана по всему миру. Перед несостоявшимся выступлением главы Украины о проблеме высказались американский президент Джо Байден и канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Ранее на COP26 Россия присоединилась к соглашению о прекращении вырубки лесов их восстановлении и защите.