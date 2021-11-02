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Белоруссия поставит электроэнергию Украине по договору об аварийной помощи

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Depositphotos

Белорусские власти поставят на Украину 500 МВт электроэнергии, исполнив договор об оказании аварийной помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского министерства энергетики.

«Второго ноября с 14.00 (совпадает с мск) в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны», — говорится в публикации.

В минэнерго подчеркнули, что о заключении новых долгосрочных контрактов речь не идет.

Ранее депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Украина может столкнуться с энергетическим кризисом из-за прекращения поставок энергоресурсов и России и Белоруссии

До этого он обвинил Литву, закупившую российское электричество, и Молдавию, договорившуюся о продлении контракта на поставку газа с компанией «Газпром» в предательстве Украины.

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