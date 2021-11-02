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Патрушев встретился в Москве с главой ЦРУ

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В Москве состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Николай Патрушев с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.

В пресс-службе рассказали, что стороны обсудили отношения Москвы и Вашингтона.

ТАСС отмечает, что Патрушев впервые встретился с Бернсом, после того, как тот возглавил ЦРУ. До этого они контактировали в 2013 году, когда американский политик исполнял обязанности государственного секретаря Соединенных Штатов.

Патрушев также поддерживает отношения с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, напоминает агентство. В 2021 году у них было шесть телефонных разговоров и одна личная встреча.

Ранее Патрушев заявил о неспособности Европы быстро перейти на возобновляемые источники энергии.

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