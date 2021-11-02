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Fox News назвали катастрофой поездку Байдена в Европу

Поездка президента США Джо Байдена в Европу стала «полнейшей катастрофой», сказал в эфире американского телеканала Fox News телеведущий Шон Хэннити.

«Это грустно, позорно, оскорбительно», — характеризовал журналист работу Байдена на саммите по климату в Глазго.

Хэннити продемонстрировал кадры, на которых видно, как президент США публично дремлет во время встречи, и напомнил прозвище, которое дал Байдену экс-президент Дональд Трамп — «Сонный Джо».

Кроме того, журналист обвинил главу Белого дома в непоследовательных шагах, касающихся добычи нефти.

«Он [Байден] снизил поставки нефти и газа, в то же самое время — уже во второй раз он умоляет ОПЕК, и Саудовскую Аравию, и Ближний Восток, и [президента РФ] Владимира Путина качать больше нефти», — подчеркнул Хэннити.

Ранее сообщалось, что Байден чуть не уснул на заседании климатического саммита в Глазго. Американский лидер несколько раз закрывал глаза, но ему на помощь пришел один из сотрудников аппарата, подошедший к президенту с вопросом.

26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит с 1 по 12 ноября 2021 года в Глазго.

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