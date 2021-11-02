Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ученые поставили диагноз мужчинам, внезапно бросающим женщин 18:46
Летевший в Москву самолет с россиянами вернулся в Будапешт 18:45
Бывшего президента ФИФА Блаттера и экс-главу УЕФА Платини обвинили в мошенничестве 18:41
Александр Невский назвал главную ошибку российских актеров в Голливуде 18:40
На борту перенаправленного из Москвы в Нижний Новгород самолета стало плохо... 18:31
Американский врач защитил диссертацию по физике в 89 лет 18:29
На Украине поддержали идею выдать гражданство якобы преследуемым россиянам 18:24
Белоруссия поставит электроэнергию Украине по договору об аварийной помощи 18:22
Девочка стала миллионершей благодаря травле сверстников 18:22
Видео с котом, катающимся с детской горки, умилило пользователей сети 18:21

Трамп поставил Байдену «двойку»

close
100%
Carlos Barria/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News, где поделился своими мыслями о нынешней американской администрации и состоянии дел в американской политике.

В ответ на вопрос, какую оценку он бы поставил администрации Джо Байдена за первый год президентства, Трамп сказал, что считает его президентство самым худшим в истории, обойдя в его «антирейтинге» Джимми Картера и Джорджа Буша-младшего, заслуживая «оценку два, причем без плюса».

В частности, экс-глава США упрекнул Байдена в том, что он совершенно не продумал выход американских войск из Афганистана, а также не может справиться с инфляцией и энергетическим кризисом. Трамп также сообщил, что администрация нынешнего президента не уважает сотрудников правоохранительных органов, что приводит к увеличению преступности.

Ранее Дональд Трамп обвинил создателя Facebook Марка Цукерберга в том, что он вмешался в президентские выборы — 2020.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть