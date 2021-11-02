Трамп поставил Байдену «двойку»

Бывший президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News, где поделился своими мыслями о нынешней американской администрации и состоянии дел в американской политике.

В ответ на вопрос, какую оценку он бы поставил администрации Джо Байдена за первый год президентства, Трамп сказал, что считает его президентство самым худшим в истории, обойдя в его «антирейтинге» Джимми Картера и Джорджа Буша-младшего, заслуживая «оценку два, причем без плюса».

В частности, экс-глава США упрекнул Байдена в том, что он совершенно не продумал выход американских войск из Афганистана, а также не может справиться с инфляцией и энергетическим кризисом. Трамп также сообщил, что администрация нынешнего президента не уважает сотрудников правоохранительных органов, что приводит к увеличению преступности.

Ранее Дональд Трамп обвинил создателя Facebook Марка Цукерберга в том, что он вмешался в президентские выборы — 2020.