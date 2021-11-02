Зюганов предрек вымирание россиян

В представленном правительством федеральном бюджете заложены принципиальные ошибки, в нем запланировано дальнейшее вымирание граждан России, написал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем Teleram-канале.

По его словам, бюджет не направлен на сбережение народа.

«Подчеркиваю: в этом бюджете запланировано дальнейшее вымирание граждан России», — написал он.

Зюганов также обратил внимание, что исконно русские регионы финансово снабжаются в два-три раза хуже, чем многие остальные.

«Если вы собираетесь остановить вымирание страны, то необходимо кардинально изменить нынешний финансово-экономический курс!» — уверен глава КПРФ.

Ранее сообщалось, что КПРФ бойкотировала первое после летнего перерыва заседание Мосгордумы.