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Джонсон охарактеризовал отношения Лондона и Москвы

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Frank Augstein/AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «неоднозначными» двухсторонние отношения с Россией. Ролик, на котором премьеру задают этот вопрос, разместило РИА «Новости».

Ранее, 25 октября, Джонсон провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе беседы они пришли к единству мнений, что несмотря на наличие известных проблем, Москве и Лондону стоит взаимодействовать по ряду направлений.

Они обсудили международную повестку дня, необходимость преодолевать глобальные вызовы. Джонсон отметил, что двухсторонние отношения не находятся на том уровне, который бы хотела видеть Великобритания.

Несколько лет назад в отношениях двух стран возникла дипломатическая напряженность, связанная в том числе с расследованием инцидента в Солсбери, в котором в 2018 году пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По мнению британских властей, к их отравлению причастны граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон выдал международный ордер на их арест.

Кроме того, на протяжении десятилетий Великобритания предоставляет политическое убежище целому ряду известных в России людей, которым на родине грозит уголовное преследование. Среди них - бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин, бизнесмен Евгений Чичваркин и другие предприниматели.

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