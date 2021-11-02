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На Украине считают, что решение о назначении Яроша принималось в США

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РИА «Новости»

Экс-глава «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Дмитрий Ярош, вероятно, стал советником главнокомандующего ВСУ по решению США, заявил «Газете.Ru» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, президент страны Владимир Зеленский вряд ли одобряет это решение из-за своего давнего конфликта с боевиком.

«Ярош — фигура знаковая, потому что он обещал Зеленского повесить на Крещатике. И вот тут принимается такое решение. Это что, согласовано и с Зеленским? Или, может быть, забыл министр обороны или другие должностные лица о его обещании? Нет, это решение американцев, которые тем самым подают сигнал националистам. Они как бы говорят, что радикалы востребованы и, хотя прямое управление им дать не могут, но их значимость в обострении ситуации в Донбассе поднимают», — отметил бывший депутат.

По версии Олейника, националисты в конфликте на юго-востоке Украины могут сыграть роль запала, необходимого для взрыва. Но, с точки зрения экс-депутата, сами радикалы совсем не готовы погибать за страну.

«В вооруженных силах Украины националистов всегда не любили, поскольку они приезжали на линию разграничения, обстреливали и уезжали. То есть форсировали обстрел с двух сторон. Поэтому им и отводится роль запала и взрывателя в конфликте. Ярош и его ближайшее окружение — люди, которые не готовы умирать за родину, но готовы за нее убивать», — сказал Олейник.

Ранее стало известно, что Ярош стал советником Валерия Залужного — главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

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