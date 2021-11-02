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В Крыму назначение Яроша объяснили необходимостью «трудоустройства нациков»

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РИА Новости

Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал назначение экс-главы «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Дмитрия Яроша на пост советника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Такие личности, как Ярош, должны были бы уйти в небытие с учетом того вреда и урона, которые они причинили Украине. Но, наверное, их надо где-то трудоустраивать, чтобы они и дальше вредили стране. На Украине многие понимают, что такие, как Ярош, никакой пользы государству не приносят. Однако сейчас в стране нацики, люди крайних взглядов, в моде. Многие их боятся, поэтому их и трудоустраивают таким образом», — заявил сенатор.

С точки зрения Цекова, назначение Яроша вряд ли окажет какое-либо влияние на ситуацию в Донбассе, несмотря на довольно радикальные взгляды бывшего лидера «Правого сектора».

Ранее сам Ярош объявил, что главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный назначил его своим советником.

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