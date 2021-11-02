Канал Следственного комитета Белоруссии заблокировали на YouTube

Официальный Googlе-аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета заблокировали из-за санкций против лиц и организаций из Белоруссии, сообщила БЕЛТА официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Как объяснили в Google, аккаунт отключили в соответствии с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций. Отмечается, что он не может быть восстановлен.

«Вместе с официальным аккаунтом заблокирован и привязанный к нему верифицированный YouTube-канал ведомства с более чем 23 тыс. подписчиков», — сообщила Гончарова.

По ее словам, на канале была видеоинформация с официальными заявлениями представителей комитета, видеосюжеты по резонансным уголовным делам, материалы проекта «Тайны следствия» и многое другое, в том числе некоторые видео с более чем 1 млн просмотров.

Ранее Роскомнадзор требовал снять ограничения с немецких YouTube-каналов RT.