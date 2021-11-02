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Борис Джонсон задремал без маски на саммите по климату и попал в кадр

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Reuters 

Премьера-министра Великобритании Бориса Джонсона сфотографировали с закрытыми глазами на международном климатическом саммите COP26 в Глазго. Об этом сообщает Mirror. СМИ также обратило внимание, что на Джонсоне не было маски.

При этом, сидевший рядом с премьером натуралист сэр Дэвид Аттенборо, ровесник королевы Елизаветы II, смог не уснуть и прослушать выступления спикеров саммита.

«Мир горит. Пора уже будить Джонсона», — написал в своем Twitter Дэвид Лэмми, теневой министр юстиции.

В свою очередь, источники, близкие к руководителю британского правительства, сообщили, что новость о «заснувшем» Борисе Джонсоне — «чепуха». Уточняется, что на других фотографиях с саммита премьер не спит, поэтому, можно предположить, что фотографу просто удалось сделать удачный снимок.

До Джонсона на климатическом саммите чуть не заснул президент США Джо Байден.

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