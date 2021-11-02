В окружение губернатора Красноярского края Усса отреагировали на слухи об его отставке

В окружении губернатора Красноярского края Александр Усса опровергли слухи о его скорой отставке. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник, близкий к руководству региона.

«Он всерьез рассматривался на должность полпреда президента в Сибири, на хорошем счету в АП (Администрации президента — прим.), так что, всерьез мы эти сообщения [об отставке] не воспринимаем, работаем в обычном режиме, сейчас занимаемся борьбой с коронавирусом», — рассказал источник.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источник в АП сообщила, что губернатор Красноярского края Александр Усс может досрочно уйти в отставку, и об этом уже говорят в Кремле. По словам источника, соответствующее решение может быть принято из-за того, что в регионе одни из самых низких показателей доверия к губернатору.

До этого СМИ сообщали о возможной досрочной отставке губернатора Томской области Сергея Жвачкина.