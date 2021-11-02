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В Раде оценили последствия матерных частушек против России

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РИА «Новости»

Депутат Верховной Рады Украины, член партии «Оппозиционный блок» Вадим Новинский заявил, что Украина и Россия не могут продолжать бесконечную конфронтацию и враждовать, сообщает «Лента.ру».

«Конечно, если политики на Украине будут продолжать петь матерные частушки в адрес России, а российские политики будут называть Украину «недоразумением» и «фейковым государством» — от этого доверия не добавится. Экономика должна стать связующим звеном, таким же, как вера, история, отталкиваясь от которого можно говорить и о возобновлении политического, подчеркну — равноправного — союза», — считает Новинский.

Он утверждает, что для возобновления и нормализации отношений между странами необходима встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

«Стратегия подсказывает: нельзя строить Украину как анти-Россию, возводя это в ранг национальной идеи. Однозначно лучше диалог, чем пикировка», — считает Новинский.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался комментировать заявление Зеленского о встрече с Путиным.

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