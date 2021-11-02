Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Ведомости»: глава Красноярского края Александр Усс может досрочно уйти в отставку 09:22
Московским водителям посоветовали отказаться от поездок из-за тумана 09:21
Врач Мельников рассказал, какими лекарствами нельзя лечиться от COVID-19 на дому... 09:17
Врио губернатора Ярославской области Евраев заразился коронавирусом. 09:08
Названо самое популярное за рубежом российское оружие 09:01
Более 120 авиарейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за тумана 08:55
Театрам Москвы начали возвращать билеты из-за введения QR-кодов 08:48
Месси высказался о возможном завоевании седьмого «Золотого мяча» 08:47
Россия и Китай призвали ООН ослабить санкции против КНДР 08:45
Тренер Назаров высказался о конфликте с Панариным 08:37

Глава ведущей в Японии оппозиционной партии Эдано покинет пост

close
100%
Hiro Komae/AP

Глава ведущей оппозиционной силы, Конституционно-демократической партии в Японии Юкио Эдано уходит со своего поста. Об этом сообщает телеканал NHK.

Причиной отставки стало поражение политической партии на выборах в нижнюю палату парламента страны, состоявшихся 31 октября.

«Я решил, что мы должны установить новое направление при новом лидере, поскольку мы готовимся к выборам в Верхнюю палату в следующем году и к следующим выборам, чтобы выбрать правительство», — сказал Юкио Эдано во время встречи руководителей партии.

Оппозиционная партия по итогам выборов прошла в нижнюю палату, набрав на 13 мест меньше, чем четыре года назад. Конституционно-демократическая партия получила 96 мест в нижней палате парламента, прим этом в 2017 году их было 109.

Партия Юкио Эдано выдвинула 240 кандидатов в попытке добиться смены власти. Тем не менее основная правящая партия сохранила большинство в органе власти.

Планируется, что глава партии окончательно сложит полномочия после созыва специального заседания 10 ноября. В этот же же день будет определено новое руководство.

Ранее сообщалось, что на парламентских выборах в Японии лидирует Либерально-демократическая партия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть