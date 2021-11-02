Глава ведущей в Японии оппозиционной партии Эдано покинет пост

Глава ведущей оппозиционной силы, Конституционно-демократической партии в Японии Юкио Эдано уходит со своего поста. Об этом сообщает телеканал NHK.

Причиной отставки стало поражение политической партии на выборах в нижнюю палату парламента страны, состоявшихся 31 октября.

«Я решил, что мы должны установить новое направление при новом лидере, поскольку мы готовимся к выборам в Верхнюю палату в следующем году и к следующим выборам, чтобы выбрать правительство», — сказал Юкио Эдано во время встречи руководителей партии.

Оппозиционная партия по итогам выборов прошла в нижнюю палату, набрав на 13 мест меньше, чем четыре года назад. Конституционно-демократическая партия получила 96 мест в нижней палате парламента, прим этом в 2017 году их было 109.

Партия Юкио Эдано выдвинула 240 кандидатов в попытке добиться смены власти. Тем не менее основная правящая партия сохранила большинство в органе власти.

Планируется, что глава партии окончательно сложит полномочия после созыва специального заседания 10 ноября. В этот же же день будет определено новое руководство.

Ранее сообщалось, что на парламентских выборах в Японии лидирует Либерально-демократическая партия.