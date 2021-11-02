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В СБУ заявили, что Россия проиграет войну с Украиной

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Министерство обороны Украины

Экс-руководитель СБУ Игорь Смешко заявил, что несмотря на большую численность россиян и военной техники по сравнению с Украиной, Россия не сможет выиграть в войне против нее. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Апостроф TV».

«140 миллионов не могут завоевать 40 миллионов. Зайти могут, оккупировать территорию могут, а как они выйдут из этой ситуации? Выиграть войну у нас невозможно, и в Кремле это тоже понимают», — подчеркнул Смешко.

По его словам, у российской стороны в наличии есть ракеты РВВ-АЕ с активной головкой самонаведения и дальностью поражения около 70 км, которая может одновременно обстрелять шесть целей.

В распоряжении украинской армии находится техника, недотягивающая по мощности до российской. В пример он привел базовую ракету Р-27 производства КБ «Луч», с дальностью до 40 км, подчеркнул Смешко.

Ранее глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко заявил, что начало эксплуатации «Северного потока — 2» и остановка газового транзита через украинскую ГТС приведут к войне между Россией и Украиной.

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