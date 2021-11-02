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В сенате США заявили, что президентство Байдена является «катастрофой для страны»

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Jonathan Ernst/Reuters

Американский сенатор-республиканец Рик Скотт назвал действия президента США Джо Байдена на посту главы государства «настоящей катастрофой» для страны. Об этом сообщает RT.

Политик, ссылаясь на документы Министерства торговли Соединенных Штатов, указал, что в третьем квартале ВВП страны снизился до 2% в годовом исчислении «на фоне растущих при Байдене инфляционного кризиса и кризиса в цепочке поставок».

«Президентство Джо Байдена стало для нашей страны настоящей катастрофой. Всего за девять месяцев на посту, проводя радикально-социалистический курс вместо политики, действительно отвечающей интересам американских семей, он довёл Америку до опасно низких показателей», — сказал Скотт.

По его словам, неверные решения главы Белого дома по некоторым направлениям также привели к тому, что в США «почти на все» выросли цены.

«При Джо Байдене американцы уже не могут сводить концы с концами. Пора президенту очнуться и прислушаться, пока США не подошли к полному экономическому краху», — резюмировал Скотт.

В конце октября стало известно, что рейтинг Байдена за первые девять месяцев на посту главы государства упал настолько, что оказался ниже уровня поддержки любого другого американского лидера со времен Второй мировой войны. Популярность Байдена начала падать в июле, когда в стране увеличилась заболеваемость коронавирусом, а непоследовательный вывод войск США из Афганистана в конце августа только ухудшил ситуацию.

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