На Украине объяснили, как Россия переиграла Зеленского

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что на политическом поле Москва полностью переигрывает Киев. Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».

«Потому что они (российские власти — «Газета.Ru») загоняют их как мальчиков», — сказал Турчинов.

В качестве примера он привел ситуацию в энергетике.

«В начале лета, когда все профессионалы закупали газ, создавали резервы, (соратники президента Украины Владимира Зеленского — «Газета.Ru») считали, что 200 долларов — это слишком дорого. Хотели подождать, пока цена упадет. И цена «упала» — настолько, что вообще нет ресурса закупать», — сказал Турчинов.

Политик подчеркнул, что у Украины отсутствуют резервы газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны.

Он также выразил мнение, что Киев «провалил» и закупку угля.

Ранее депутат Рады Людмила Буймистер заявила, что Россия «убивает» энергетику Украины. По ее словам, импорт электроэнергии из России и Белоруссии убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации.