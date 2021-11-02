Италия выступила за перезапуск диалога России и НАТО

Посол Италии в РФ Джорджо Стараче заявил, что прилагать усилия к перезапуску конструктивного диалога между Россией и НАТО сейчас чрезвычайно важно. Его интервью опубликовано в газете «Коммерсантъ».

Посол рассказал, что во время его российский дипмиссии, Москва приняла решение приостановить работу своего представительства при НАТО, как и работу структур альянса на своей территории. По мнению представителя Италии, сейчас чрезвычайно важно, «опираясь в том числе на то доверие, прилагать усилия к перезапуску конструктивного диалога, способного принести выгоду всем».

Стараче указал, что невозможно рассчитывать на достижение положительных результатов без сотрудничества с Россией по тем же вопросам здравоохранения, климата и энергетического перехода.

В заключении итальянский посол выразил надежду на перезапуск отношений ЕС и России.