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Захарова назвала приговор русскоязычному журналисту в Латвии «зажимом свободы слова»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала обвинительный приговор рижского суда в отношении русскоязычного публициста и общественного деятеля Юрия Алексеева.

«В Латвии практика зажима свободы слова и выражения мнений давно стала обыденной. В течение одной недели там выдвинули уголовные обвинения в отношении 14 других русскоязычных корреспондентов, лишили лицензии «Первый Балтийский канал», теперь вот еще с одним «возмутителем спокойствия» разобрались», — написала Захарова.

По ее словам, власти страны пытаются отправить «неудобного» для журналиста за решетку.

«Верится в эти обвинения с трудом. В противном случае обвинительная сторона вряд ли стала бы так рьяно настаивать на переводе судебных слушаний в закрытый для прессы и общественности режим. Тут, видимо, важен сам принцип: посадить любой ценой. Надо думать, не в последнюю очередь в назидание другим «строптивым» соотечественникам», — подчеркнула она.

Алексеева приговорили к 14 месяцам тюрьмы. Сам осужденный объявил о своем намерении обжаловать приговор. По данным «Sputnik Латвия», уголовное дело против журналиста начали в связи с комментариями, которые власти страны сочли националистическими. Во время одного из обысков по месту жительства у него нашли патроны для пистолета. Также Служба госбезопасности государства утверждает, что на изъятых у него носителях информации обнаружены материалы, содержащие детскую порнографию.

При этом его адвокат Имма Янсоне уточнила, что материалы были обнаружены экспертами на жестком диске компьютера Алексеева через год после обыска и изъятия диска.

В последние годы в Латвии было несколько громких дел о работе в российских интересах. Так, в 2020 году рижский суд приговорил бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Латвии Олега Бурака к 15 годам лишения свободы за шпионаж. Руководителя дискуссионной площадки ИМХО-клуб Юрия Алексеева обвинили в помощи иностранному государству в его деятельности против Латвии, а журналисты, сотрудничавшие с агентством МИА «Россия сегодня», были обвинены в нарушении режима санкций Евросоюза против его гендиректора Дмитрия Киселева. Подробнее читайте в материале «Газеты.ру».

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