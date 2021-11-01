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В Совфеде объяснили, почему Зеленский возглавил антирейтинг политиков Украины

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Gleb Garanich/Reuters

Украинцы хотели новых политиков, что помогло президенту страны Владимиру Зеленскому избраться. Однако его деятельность разошлась с предвыборными обещаниями, и он потерял народную любовь, заявил «Ленте.ру» член Совфеда Сергей Цеков.

По его словам, перед избранием президента в стране был запрос на новых политиков, потому что старые не оправдали надежд или разочаровали. Этим смог воспользоваться остроумный шоумен Зеленский, пояснил он.

«Народ поверил, что в страну может прийти такое счастье, как неординарный президент из сериала, который сделает их счастливыми. Но оказалось, что его деятельность разошлась с предвыборными обещаниями», — пояснил Цеков.

Он отметил, что люди поняли это только спустя два с половиной года. В дальнейшем, считает он, президент Украины может вернуться к предвыборным обещаниям и изменить отношение к себе. Однако, вероятнее всего, все останется также. Но нового «Майдана» Зеленскому ждать не стоит, уверен сенатор.

«Если США захотят спонсировать новый Майдан, то он возможен. Но вряд ли они на это пойдут. Хотя в прошлый раз мы тоже думали, что это маловероятно, но случилось то, что случилось. Так что думаю, Зеленский вряд ли будет дальше руководить страной, а вот срок досидит спокойно», — резюмировал политик.

Ранее Центр имени Разумкова провел опрос, в котором предлагалось ответить на вопрос о том, за кого бы из представленных политиков они бы точно не проголосовали ни при каких обстоятельствах. За действующего главу государства ни за что не стали бы голосовать 31,9% опрошенных, а за Порошенко — 31,6%. Следом за ними идут оппозиционные политики Виктор Медведчук и Юрий Бойко, которые набрали 24,7% и 24% в антирейтинге. На пятом месте идет бывший нардеп Украины Олег Ляшко, набравший 15%.

Задавался также вопрос и о «досье Пандоры» — расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей об офшорных владениях. Большинство респондентов выразили мнение, что через компании Зеленского выводились деньги из «Приватбанка» Игоря Коломойского.

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