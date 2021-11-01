СК: тушу лося, найденную в машине депутата Рашкина, отправили на спецхранение

Тушу лося, найденную в машине, в которой находился депутат от КПРФ Валерий Рашкин, отправили на спецхранение в морозильную камеру. Об этом «Газете.Ru» рассказали в управлении Следственного комитета РФ по Саратовской области.



«Следователи передали тушу животного, обнаруженного рядом с автомобилем, специальной организации, осуществляющей хранение подобного рода объектов и располагающей морозильной камерой. Это важный для следствия материал, который поможет установить обстоятельства случившегося», — пояснил собеседник издания.



Он добавил, что хранение осуществляется сторонней организацией, но со всеми необходимыми мерами безопасности.



Ранее сообщалось, что МВД передало тушу лося, найденного в багажнике автомобиля депутата Рашкина, в Следственный комитет.